Новосибирцам снова повысят тарифы ЖКХ

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В Новосибирской области опять вырастут тарифы на коммунальные услуги. Особенно серьезно повысятся расценки за вывоз мусора, несмотря на то, что регион весной столкнулся с коллапсом обращения с отходами. Деньги получит компания, связанная с корпорацией из Ленинградской области.

Тарифы ЖКХ вырастут в Новосибирской области с 1 июля. Сильнее всего увеличится плата за вывоз мусора — до 462,48 рубля за кубометр отходов, сообщили в реготделении «Справедливой России».

Ежемесячный платеж за мусор для одного прописанного в квартире человека рассчитывается так: тариф умножается на установленный в регионе «норматив накопления отходов» (2,38 кубометра в год), и делится на 12 месяцев. То есть сумма в платежке вырастет с 84,28 рубля до 91,72 рубля. Таким образом, платеж для одного человека увеличится сразу на 8,82%.

При этом в ноябре 2020 года тарифы на вывоз мусора в Новосибирской области выросли почти на 40%. Такое повышение возмутило региональное заксобрание, которое обратилось в ФАС, но, несмотря на это, последовало новое увеличение тарифа — еще на 4,58%.

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Деньги за мусор собирает региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск». Облправительство не стало расторгать соглашение с этой компанией, несмотря на мусорный коллапс в апреле 2022 года, начавшийся из-за забастовки перевозчиков, и просьбы депутатов горсовета и заксобрания.

«Экология-Новосибирск» подконтрольна группе «ВИС» Тайга.инфо подробно писала, что основатели корпорации «ВИС» связаны с топ-менеджерами Газпромбанка, бывшими соратниками президента РФ Владимира Путина, банкирами, которыми интересовалась ФСБ, высокопоставленным силовиком, обвинявшимся в коррупции, и руководством «Единой России»..

Кубометр горячей воды подорожает на 5,19% до 124,02 рубля. Отопление — с 1505,98 рубля до 1584,28 рубля. Эти деньги уйдут «Сибирской генерирующей компании», связанной с олигархом Андреем Мельниченко.

Холодная вода в Новосибирске подорожает с 20,35 до 21,4 рубля за кубометр. Жители города платят муниципальном предприятию «Горводоканал» во главе с экс-депутатом заксобрания от «Единой России» Юрием Похилом.

Стоимость электричества увеличится с 2,93 рубля за кВт/ч до 3,08 рубля. Эти деньги собирает «Новосибирскэнергосбыт».

