Конфликты из-за сохранения зеленых зон обсудят в Новосибирске

© Новосибирск, февраль 2022 года
Конфликты из-за сохранения зеленых зон обсудят в Новосибирске
22 Июн 2022, 14:32

В Новосибирске пройдет семинар о конфликтах вокруг сохранения зеленых зон. Эксперты хотят обсудить практику работы с их сторонами.

Семинар на тему «Как прогнозировать и регулировать „зеленые“ конфликты» пройдет в Новосибирске. Его проведут в Новосибирском государственном техническом университете 29 июня с 14:00 до 18:00, сообщили Тайге.инфо организаторы.

«Конфликты, вызванные экологической повесткой, обеспокоенностью горожан сохранением зеленых зон города, составляют без малого четвертую часть всей конфликтной карты Новосибирска последнего десятилетия, — уверяют организаторы. — Традиционно вызывая широкий резонанс, по своему числу они уступают пальму первенства только конфликтам городского хозяйства и точечной застройки, иногда тесно переплетаясь с ними».

Участники семинара планируют обсудить аналитические данные и практический опыт работы с конфликтами и «взаимодействие с вовлеченными в них сообществами».

Организаторы, среди которых ученые и преподаватели, приглашают на мероприятие политологов, экологов, социологов и представителей власти.


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