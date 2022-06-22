Самолет Ан-30 разбился в Якутии

В Якутии пропал самолет Ан-30. Источник «Интерфакса» сообщил, что он разбился. На борту было семь человек. В МЧС утверждают, что произошла «жесткая посадка» и никто не погиб. (Новость дополнена)

Ан-30 пропал в Оленекском районе Якутии. Самолет разбился при заходе на посадку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

«22 июня в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Якутии поступила информация о том, что воздушное судно Ан-30 М не приземлилось в назначенное время в аэропорту населенного пункта Оленек», — ранее сообщили в МЧС по Якутии.



Как уточнили в ведомстве, по предварительным данным, на борту находились пять человек экипажа и 6,3 тонны груза, в основном продукты.

Кроме того, в Якутии до сих пор не найден пропавший накануне самолет Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром, который утром 21 июня вылетел по маршруту Ус-Хатынг (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатынг.

UPD (17:36) При этом источник РБК в Минприроды РФ рассказал, что в Якутии разбился не самолет-зондировщик Ан-30М, а Ан-30 с бортовым номером 30001 (экспериментальная авиация), который принадлежит Минпромторгу России.

Экспериментальная авиация в РФ используется для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных, научно-исследовательских работ, испытаний авиационной и другой техники, а также для обеспечения летных исследований и испытаний.



UPD (17:56) Восточное управление СК РФ на транспорте возбудило уголовное дело «в связи с отсутствием информации о местонахождении» судна по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Предварительно установлено, что 22 июня 2022 года в 14 часов 00 минут по местному времени самолет Ан-30 с членами экипажа вылетел по маршруту Якутск — Оленек. В 17 часов 05 минут воздушное судно в место назначения не прибыло и до настоящего времени его местонахождение и находящихся на борту самолета людей не известно», — рассказали в ведомстве.

UPD (18:29) Ан-30 обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек. Люди на борту живы, трое пострадали, сообщили в МЧС. Там утверждают, что произошла «жесткая посадка».



По уточненной информации ведомства, на борту были семь человек.