Часть левобережья Новосибирска осталась без света

© ivd.ru

Часть домов в левобережной части Новосибирска осталась без электричества, сообщили Тайге.инфо местные жители. У властей пока нет информации об отключениях.

Жители Ленинского района Новосибирска сообщили Тайге.инфо, что в районе площадей Труда и Станиславского, а также улиц Котовского, Пермитина и Станционной нет света.

«Говорят две подстанции вылетело», - рассказала одна из читательниц.

UPD (18:40) Читатели сообщили Тайге.инфо, что на улице Котовского уже есть электричество.

На карте отключения систем жизнеобеспечения мэрии утверждается, что в городе нет ни единого случая отключения электричества. На сайте АО «Региональные электрические сети» также нет никакой информации об отключениях в Новосибирске (только в отдельных районах области).

При этом известно, что после прошедших ливней в городе-спутнике Новосибирска Оби электричество в некоторых домах пропало на сутки. Об этом писали местные паблики во «ВКонтакте». При этом в «РЭС» называли эти отключения «плановыми»