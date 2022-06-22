Рейс «Аэрофлота» «Новосибирск–Москва» задержали на полдня из-за повреждений

© Наталья Гредина
Рейс «Аэрофлота» «Новосибирск–Москва» задержали на полдня из-за повреждений
22 Июн 2022, 14:48

Пассажирский самолет не смог вылететь из Новосибирска в Москву из-за повреждений. Прокуратура начала проверку.

«21 июня в связи с повреждением воздушного судна при его буксировке произошла задержка вылета на более чем 11 часов авиарейса „Новосибирск—Москва“ авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 22 июня.

Ведомство объявило проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.


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