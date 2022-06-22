Рейс «Аэрофлота» «Новосибирск–Москва» задержали на полдня из-за повреждений
© Наталья Гредина
Пассажирский самолет не смог вылететь из Новосибирска в Москву из-за повреждений. Прокуратура начала проверку.
«21 июня в связи с повреждением воздушного судна при его буксировке произошла задержка вылета на более чем 11 часов авиарейса „Новосибирск—Москва“ авиакомпании „Аэрофлот“», — сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре 22 июня.
Ведомство объявило проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов и прав пассажиров.
Новости из рубрики:
Мнения
Как я сдавал металлолом
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo