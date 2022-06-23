Девочки утонули в реке на Алтае

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14-летние девочки пропали в районе реки Чумыш в Алтайском крае. По предварительной версии следствия, они могли утонуть.

Две 14-летний девочки пропали на реке Чумыш в районе села Локоть. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Предположительно, подростки купались в реке без сопровождения взрослых в непредназначенном для купания месте и утонули», — уточнили в ведомстве.

В поисках задействованы более 50 человек.

По данным Следственного комитета, девочки, купались в реке Чумыш в необорудованном для этого месте. Их унесло течением реки. По одной из версий СК, дети погибли.