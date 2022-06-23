11-летний мальчик пропал в Искитиме
23 Июн 2022, 07:34
11-летний ребенок пропал в Новосибирской области. Мальчик ушел из дома в Искитиме 22 июня.
Сотрудниками искитимской полиции разыскивается Кирилл Майборода 2011 года рождения, сообщает ГУ МВД региона. Мальчик ушел из дома в центре города и до настоящего времени о нем ничего не известно.
Приметы: рост 155 см, среднего телосложения, волосы светло-русые. Был одет: белая футболка, светлые шорты, темно-синие кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-383-29-787, 8-383-29-861, 8-999-304-86-35.
UPD: Мальчик найден, с ним все хорошо, сообщили в полиции. Его обнаружили на детской площадке недалеко от дома. В ближайшее время вернут домой.
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