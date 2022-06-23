Реальный курс покупки валют в Новосибирске гораздо выше установленных ЦБ

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Реальные обменные курсы евро и доллара в новосибирских банках значительно выше официального, установленного Центральным банком РФ. Обзор лучших предложений.

Официальный курс доллара на 23 июня установлен на уровне 53,27 рубля. Евро — 55,83. На Мосбирже 22 июня курс валют опустился на отметки мая—июня 2015 года.

Но банки ставят другие курсы в обменниках. В Новосибирске «Открытие» готов покупать доллары по 57 рублей, «Акцепт» — за 59 рублей, «БКС» — за 62. Они же продают доллар за 65–71 рубль.

Евро можно продать в «БКС» за 68,5 рублей. Купить — за 72,49. В Совкомбанке за евро обещают 64,01 рубля, в «Акцепте» — 63,5 рубля.

Некоторые банки продолжают ставить «заградительные» курсы. Например «Финсервис» «продает» евро за 90 рублей, доллар — за 80, а покупает прямо на уровне официального курса ЦБ.

Напомним, что власти РФ установили для банков ограничения, по которым до 9 сентября можно продавать только те евро и доллары, которые поступили в кассу с 9 апреля. Но доступной наличности в банках часто просто нет.

По данным Banki.ru