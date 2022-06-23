«Новая фабрика звезд», Цой и открытие парка: как пройдет День города в Новосибирске

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День города отпразднуют в Новосибирске 25 и 26 июня. Концепция праздника — «вся Россия в гости к нам». Из-за ковидных ограничений власти решили не перекрывать центр, а основные мероприятия перенесли в парки.

В Новосибирске проведут День города 25 и 26 июня. Основные мероприятия пройдут на Михайловской набережной, в парке «Березовая роща» и возле ГПНТБ, сообщает НГС со ссылкой на вице-мэра города Анну Терешкову. Из-за ковидных ограничений не перекроют улицу Ленина.



«25-го числа у нас есть очень хорошая традиция, когда перед Днем города мы идем к основателям Новосибирска. Это Тихомиров, Будагов и остальные основатели города. Первые лица пойдут на Заельцовское кладбище, где возложат цветы основателям», — рассказала Терешкова.

После этого состоится техническое открытие Заельцовского парка, в 14:00 заработает выставка, посвященная 125-летию Юрия Кондратюка. Потом пройдет торжественное мероприятие в кинотеатре Маяковского, а вечером — «Лунная соната» на набережной, уточнила вице-мэр.

В Нарымском сквере 25 июня пройдет фестиваль «Кино на траве», а в 9:00 26 июня новосибирцев зовут на зарядку с олимпийскими чемпионами на Михайловской набережной.

В 10:00 состоится официальное открытие Дня города на Михайловской набережной. По словам Терешковой, концепция праздника — «вся Россия в гости к нам». Каждый район города будет представлять один из федеральных округов страны.



«Например, Дзержинский район представит Сибирский федеральный округ. Основная идея — окрыленная Сибирь. Потому что Чкаловский завод — это крылья не только Дзержинского района, но и крылья страны», — отметила вице-мэр.

Вечером 26 июня на набережной также пройдет концерт «с участием звезд „МУЗ-ТВ“», хедлайнерами которого станут группа REFLEX, Анатолий Цой (TSOY) и победительница «Новой Фабрики Звезд» Гузель Хасанова.

«Вторая по значимости площадка — ГПНТБ, которую мы называем „сибирский ВДНХ“, где департамент промышленности будет показывать все достижения нашей промышленности, — добавила Терешкова.

В «Березовой роще» пройдет фестиваль народных ремесел «Ремесленная слобода». Все остальные парки и скверы проработают в том же режиме, что и набережная.



Закончится День города большим фестивалем фейерверков на Михайловской набережной. На время салюта — с 22:45 до 23:30 — перекроют движение по Октябрьскому мосту.

