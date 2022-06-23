Аэропорт планируется запустить в Шерегеше к 2025 году

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Аэропорт на кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш планируется построить к 2025 году, а не к 2024-му, как анонсировалось. Помощник президента Игорь Левитин на Сибирском транспортном форуме усомнился в целесообразности и задался вопросом, не стоит ли построить взлетно-посадочную полосу в аэропорту Таштагола, который находится недалеко от Шерегеша.

Сроки запуска аэропорта в Шерегеше озвучил министр туризма и молодежной политики Кузбасса Антон Пятовский в рамках Сибирского транспортного форума, пишет «Коммерсантъ-Сибирь». Ранее реализовать проект планировалось к 2024 году.

«Собственник — компания „Новапорт“ — уже занимается проектированием, готов за свои деньги построить аэровокзал. Но непростой момент — строительство взлетно-посадочной полосы. Этот проект позволит нам решить не только вопросы развития Шерегеша, но и стать точкой входа для туристов в макрорегион, как Алтай, например», — рассказал Пятовский.

Помощник президента РФ Игорь Левитин напомнил, что в 25 км от Шерегеша расположен аэропорт Таштагол: «Вы еще один хотите построить с хорошей взлетно-посадочной полосой. Иркутск тоже хочет построить аэропорт. Если, например Иркутск не построит, то весь туризм уйдет в Улан-Уде. Я не против взлетно-посадочной полосы, но может быть в Таштаголе нужно сделать полосу?»

Чиновник заявил, что нужно определиться с единой программой по туризму. «А так каждый регион говорит: „Дайте мне, дайте мне“. Мы везде хотим построить те же взлетно-посадочные полосы, но деньги не везде есть», — сказал он.

Проект аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш планируется реализовать на площадке вблизи горы Кубез на территории 995 га. Площадь аэровокзала составит 6 тыс. кв метров, его пропускная способность составит 400 пассажиров в час с перспективой увеличения до 700 человек в час и расширения площадей аэровокзала до 10 тыс. кв м. Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев оценивал инвестиции в строительство в 6,8 млрд рублей.