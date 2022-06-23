Паводок угрожал детскому лагерю в Забайкалье

Более 20 человек эвакуировано из лагеря в Забайкалье из-за разлива реки Чара. В регионе начался паводок.

«Спасатели Каларского поисково-спасательного подразделения ГУ „Забайкалпожспас“ эвакуировали 20 детей и трех взрослых из детского палаточного лагеря <…> из-за угрозы подтопления, — сообщили в региональном правительстве 23 июня. — Группа производила сплав на катамаранах по реке Чара, но из-за частых дождей уровень воды в реке поднялся, сплав далее был невозможен. Начались дожди, река поднялась почти до критической отметки, до наводнения оставалась сантиметров 20–30. Их стоянки начало подтапливать, а идти до населенного пункта по реке опасно, так как в лагере находились дети».

Паводок охватил восточные районы Забайкалья после сильных ливней.

«На четыре района Забайкалья, как вы можете знать из новостей, обрушилась стихия — это Балейский, Оловяннинский, Могочинский, Сретенский. Прогноз неблагоприятный по погоде — и дальше будут идти ливни. Существует угроза подтопления северными реками населенных пунктов Могоча, Сбега, Джелонда, Ксеньевка в Могочинском районе, Чара — в Каларском», — говорил депутат Госдумы от региона Андрей Гурулёв.

Частично разрушены три моста, подтоплено два участка автодорог общей протяженностью 40 метров, а также железнодорожные пути подтопило. Кроме того, сёла Гробово, Журавлево и Алия, по словам Гурулёва, отрезаны от «легковушек». При этом специальная техника может проехать.

