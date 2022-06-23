Ребенок утонул в Новосибирске

© vk.com/МЧС по Новосибирской области
Ребенок утонул в Новосибирске
23 Июн 2022, 10:10

Школьник утонул в Ине в Первомайском районе Новосибирска. Проводится доследственная проверка.

Мальчик 2011 года рождения утонул в Ине в микрорайоне «Весенний» в Новосибирске, сообщили Тайге.инфо в СК РФ по региону.

Как рассказала «КП-Новосибирск» местная жительница, происшествие случилось во время игры:  «Насколько я поняла, мальчик играл с друзьями в прятки, нырнул — и все… Место там очень опасное, в прошлом году уже была трагедия. Не знаю, почему дети продолжают туда ходить».

Следственный комитет начал проверку.


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