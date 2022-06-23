Второй по величине город Забайкалья остался без света и мобильной связи

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Блэкаут произошел в Краснокаменске Забайкальского края. В городе находится крупнейшее предприятие России по производству урана.

Второй по величине город Забайкалья полностью остался без электроэнергии, передает «Инцидент. Краснокаменск».

«В 15:40 Краснокаменск остался без электроэнергии. Без электричества остался весь город и пригородная часть. Также пропал Мегафон, Билайн и Yota», — пишет телеграм-канал.

Предварительной причиной отключения называют аварию на высоковольтных линиях.

В городе более 50 тыс. жителей. Здесь же находится Приаргунское производственное горно-химическое объединение - это крупнейшее в России предприятие по добыче урана.