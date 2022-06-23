Второй по величине город Забайкалья остался без света и мобильной связи
© freepik.com
Блэкаут произошел в Краснокаменске Забайкальского края. В городе находится крупнейшее предприятие России по производству урана.
Второй по величине город Забайкалья полностью остался без электроэнергии, передает «Инцидент. Краснокаменск».
«В 15:40 Краснокаменск остался без электроэнергии. Без электричества остался весь город и пригородная часть. Также пропал Мегафон, Билайн и Yota», — пишет телеграм-канал.
Предварительной причиной отключения называют аварию на высоковольтных линиях.
В городе более 50 тыс. жителей. Здесь же находится Приаргунское производственное горно-химическое объединение - это крупнейшее в России предприятие по добыче урана.
Новости из рубрики:
Мнения
Как я сдавал металлолом
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo