Забайкальский депутат Госдумы заговорил об «ударах» по нефтепереработке в Европе
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Если «удар» дойдет до критически важных объектов Европы, то там станет «холодно». Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв («Единая Россия»), который был заместитель командующего Южным военным округом РФ.
«Я изучал критически важные объекты Европы, можно отметить, что не меньше 40% нефти перерабытывается в Нидерландах. Если удар дойдет то некоторых объектов, в Европе в совокупности с недостатком газа станет не просто будет холодно», — написал Гурулёв с своем телеграм-канале.
«Подобных болевых точек много, обо всех не расскажешь. Страны Европы и США, спровоцировавшие и подпитывающие текущий конфликт, должны понимать, что они вполне досягаемы», — утверждает единоросс.
Андрей Гурулёв, по официальным данным, заработал в 2021 году более 6,6 млн рублей. Он — генерал-лейтенанта запаса, бывший заместитель командующего Южным военным округом РФ. До избрания в Госдуму был вице-премьером Забайкальского края.
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