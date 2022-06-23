Забайкальский депутат Госдумы заговорил об «ударах» по нефтепереработке в Европе

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Если «удар» дойдет до критически важных объектов Европы, то там станет «холодно». Об этом заявил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулёв (﻿«Единая Россия»), который был заместитель командующего Южным военным округом РФ.

«Я изучал критически важные объекты Европы, можно отметить, что не меньше 40% нефти перерабытывается в Нидерландах. Если удар дойдет то некоторых объектов, в Европе в совокупности с недостатком газа станет не просто будет холодно», — написал Гурулёв с своем телеграм-канале.

«Подобных болевых точек много, обо всех не расскажешь. Страны Европы и США, спровоцировавшие и подпитывающие текущий конфликт, должны понимать, что они вполне досягаемы», — утверждает единоросс.

Андрей Гурулёв, по официальным данным, заработал в 2021 году более 6,6 млн рублей. Он — генерал-лейтенанта запаса, бывший заместитель командующего Южным военным округом РФ. До избрания в Госдуму был вице-премьером Забайкальского края.