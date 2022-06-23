Новосибирский замминистра финансов РФ разбился на мотоцикле

© t.me/bazabazon
Новосибирский замминистра финансов РФ разбился на мотоцикле
23 Июн 2022, 10:57

Первый заместитель министра финансов Леонид Горнин оказался в больнице после аварии, в которую попал на «Харлей Дэвидсоне» своего сына. Он долгое время работал в новосибирском правительстве.

Горнин ехал на мотоцикле «Харлей Дэвидсон», принадлежащем его сыну, и в районе 7-го километра Рублёвского шоссе въехал в «Ауди А3», передает Baza без ссылки на источник.

«Женщина за рулём автомобиля не пострадала, а вот Горнин получил серьезную травму — врачи диагностировали у него открытый оскольчатый перелом ноги», — пишет телеграм-канал.

При этом, как утверждает Baza, фамилия Горнина исчезла из отчетов и протоколов об аварии, где он теперь значится как «неустановленное лицо», а информация о мотоцикле имеет закрытый характер. Чиновника увезли в больницу управления делами президента.

Новосибирец Леонид Горнин стал заместителем федерального министра финансов РФ в 2012 году. Он родился в 1972 году в Новосибирске. В 1997–2005 годах работал на руководящих должностях в управлении финансов обладминистрации, с 2005 по 2011-й — начальник департамента, затем министерства финансов и налоговой политики. В октябре 2011 года был назначен первым заместителем губернатора Василия Юрченко.

В 2018 году Горнина назначили первым замминистра финансов РФ. Немецкое издание Bild называло его «заместителем председателя комиссии» по поддержке «ДНР» и «ЛНР», признанных Кремлем. Чиновник в последние годы поддерживал «налоговую консолидацию» в России, но выступал против перераспределения бюджетных средств в пользу Крымского полуострова, отмечало издание.


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