Крупная авария на ГРЭС оставила без света Улан-Удэ

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Улан-Удэ и несколько районов Бурятии частично остались без электричества 23 июня. Сообщается о пожаре на Гусиноозерской ГРЭС.

Без света остались насколько районов республики и почти весь Улан-Удэ, передает «Номер один».

«По предварительной информации, из-за отключения на линии 220 кВт на Гусиноозерской ГРЭС отключилась электроэнергия в значительной части районов Улан-Удэ. Энергетики принимают решение о переключении электропитания на резервную схему», — цитирует издание сообщение энергетиков.

На Гусиноозерской ГРЭС произошел пожар, передают «Новости Бурятии» в телеграме.

UPD (16:02) В пресс-службе Гусиноозерской ГРЭС Тайге.инфо заявили, что произошло «самопроизвольное повреждение трансформатора», которое вызвало отключение всех находившихся в работе энергоблоков станции.

«В настоящее время ведутся восстановительные работы, в ближайшие часы ожидается восстановление работы энергоблоков на обеих электростанциях. Пострадавших в результате инцидента нет», — уточняется в сообщении.