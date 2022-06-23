Житель Кузбасса убил гостя за отзывы о заключенных

© unsplash.com
Житель Кузбасса убил гостя за отзывы о заключенных
23 Июн 2022, 13:24

Житель кузбасского города Топки осужден за убийство своего гостя. Ему не понравилось, как гость отозвался о заключенных. Теперь 59-летнему мужчине придется провести в колонии 12 лет.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Кузбасса по делу об убийстве знакомого, сообщает СК по Кемеровской области.

«Осужденный хозяин в компании знакомого и его сожительницы распивал спиртное у себя в доме. Во время употребления горячительных напитков мужчины говорили про заключенных, — говорится в сообщении. — Хозяину дома не понравилось, как гость отозвался об осужденных. Они стали ругаться, во время ссоры 54-летний мужчина ударил обидчика кулаком по лицу. В ответ последний нанес потерпевшему ножевое ранение в грудь».

Женщина вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего.

Осужденный признал вину, ему назначено 12 лет лишения свободы в колонии особого режима с ограничением в 1 год.


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Житель Кузбасса убил гостя за отзывы о заключенных
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