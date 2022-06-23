Новосибирские власти и строители четвертого моста через Обь не выполнят поручение Хуснуллина

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Новосибирские власти и строители четвертого моста через Обь не выполнят поручение Хуснуллина
23 Июн 2022, 14:07

Четвертый мост через Обь в Новосибирске, который возводит структура группы «ВИС», не достроят в 2022 году, несмотря на поручение вице-премьера РФ. Сдача в эксплуатацию по-прежнему планируется в декабре 2023 года.

Техническая готовность четвертого моста через Обь в Новосибирске составляет 55%, до конца 2022 года она достигнет 78%, сообщили в группе «ВИС».

«Рабочее движение по мосту не откроем к концу 2022 года. Из-за сложной геополитической обстановкой и нарушения логистических цепочек сроки поставки импортного оборудования сдвинулись на три месяца. Поставщики не отказываются от своих планов. Есть полная поддержка и понимание в этом вопросе», — цитирует «Ъ-Сибирь» заместителя генерального директора ООО «ПФ „ВИС“» Владислав Вавилин.

При этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин официально поручал открыть движение по мосту в декабре 2022 года. Более того, губернатор Андрей Травников утверждал, что для ускорения строительства было выделено дополнительно 8 млрд рублей.

«Сегодня наш партнер — группа „ВИС“ — взяла на себя повышенные обязательства по открытию движения по новой скоростной магистрали 4-го моста в декабре 2022 года. На это выделены 8 миллиардов рублей. Речь идёт не об увеличении стоимости объекта, а об ускорении финансирования», — заявлял Травников.

Изначально планировалось, что объект должны были сдать к началу 2023 года, следует из отчета Контрольно-счетной палаты Новосибирской области, но срок был сдвинут на 17 сентября 2023-го. Позже в группе «ВИС» утверждали, что по изначальному контракту был заложен срок — конец декабря 2023 года.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство платного моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит питерской группе «ВИС» и ее дочерней компании «Национальные транспортные концессии». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Жители проводили акции протеста против такой модели финансирования.

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