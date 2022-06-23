Работодатели в Сибири задолжали сотрудникам более 880 млн рублей

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Работодатели в Сибири задолжали сотрудникам более 880 млн рублей
23 Июн 2022, 14:49

Свыше 882 млн рублей задолжали работодатели Сибирского федерального округа. Зарплату не получили свыше 12 тыс. работников.

Межведомственное совещание о занятости населения и обеспечении трудовых прав прошло в Барнауле 23 июня.

«Участниками совещания отмечено, что оперативное реагирование всех ведомств, эффективная деятельность межведомственных рабочих групп позволили добиться погашения в округе задолженности по зарплате за 5 месяцев 2022 года в размере свыше 543 млн рублей, однако общий долг остается значительными составляет свыше 882 млн рублей перед более чем 12 тыс. работниками», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Зафиксированы факты перечисления зарплаты, не соответствующей ее минимальному размеру, игнорирования требований об индексации. К примеру, в Красноярском крае доплаты за работу во вредных и опасных условиях труда включены работодателем в состав минимального размера оплаты труда.

Задолженность организаций-банкротов составляет 670 млн рублей.



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