Спрос на путешествия по Алтаю вырос на 20%

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Спрос на отдых на Алтае вырос на 20%. Чартеры летают при полной загрузке, но уже есть сложности с размещением, говорят туроператоры.

На алтайском направлении зафиксирована загрузка, близкая к максимальной, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).



По данным компании «Дельфин», которые озвучил ее генеральный директор и вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, спрос на Алтай в 2022 году примерно на 20% опережает прошлогодний.

Росту популярности направления способствуют сложности с зарубежными поездками, возросшее количество рейсов и программа кешбэка за туры по России.

«Закрытые аэропорты на юге страны, увеличение авиаперевозки на Алтай, сложности с зарубежными поездками, выход на направление крупных федеральных туроператоров сыграли большую роль в улучшении показателей по турпотоку в этот регион», – рассказывает Ромашкин.

Туристов заинтересовала возможность отдохнуть на Алтае со скидками, говорит Владимир Лутов, генеральный директор компании «Мастерская Путешествий»: «В итоге у нас уже в апреле были закрыты места вообще во всех группах на Алтай на июнь».

В компании FUN&SUN, чьи чартеры из Москвы и Санкт-Петербурга летают в Горно-Алтайск с 12 июня, рассказали, что борта прилетают на Алтай полностью загруженными.

В компании PEGAS Touristik рассказали, что Красноярск, Екатеринбург, а также регионы СФО стали лидерами по продаже туров на Алтай. Достаточно активно бронируют поездки на Алтай и жители Москвы.

«Сейчас из Москвы предлагаются туры с перелетом на регулярных рейсах таких авиакомпаний, как «Аэрофлот» и S7 Airlines. Из Красноярска – «КрасАвиа», – уточнили в PEGAS Touristik.

Однако увеличение спроса привело к дефициту мест в средствах размещения. Туроператоры рассказывают, что базы и гостиницы в регионе заполнены.

По данным туроператоров, подорожание отдыха на Алтае на данный момент по сравнению с 2021 годом составляет примерно 10-12%.