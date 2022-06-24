Два человека погибли в аварии под Северным

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В Новосибирской области иномарка опрокинулась в кювет. Погибли женщина и мужчина.

«На территории Северного района Новосибирской области водитель 1978 года рождения, двигаясь на автомобиле LIFAN по автодороге Н-2305, со стороны села Биаза в сторону села Останинка, на 10 км не справился с управлением и совершил съезд с дороги c последующим опрокидыванием в кювет, заполненный водой», — сообщили в региональном управлении ГИБДД 24 июня.

На месте погибли пассажиры иномарки: женщина 1958 года рождения и мужчина 1964 года рождения.

Ведомство начало проверку.