Новосибирский губернатор раскритиковал разработанную по поручению Путина стратегию развития Сибири

© nso.ru. Андрей Травников (слева) и помощник Путина Игорь Левитин (справа)

Стратегия развития Сибири, подготовленная по поручению президента РФ Владимира Путина, оказалась «странной», заявил новосибирский губернатор Андрей Травников. Она сконцентрирована лишь на повышении объемов добычи полезных ископаемых.

Травников выступил на Сибирском транспортном форуме (трансляцию вел областной канал ОТС). Тайга.инфо приводит основные тезисы губернатора, раскритиковавшего федеральные подходы к развитию региона и предложившего дать преференции местному сельскому хозяйству.

Об отношении Москвы к Сибири

Месяц назад в наш адрес, в адрес сибирских регионов, в адрес аппарата полпреда поступила на согласование стратегия развития Сибири, которая была разработана по поручению президента в 2020 году. Мягко говоря, стратегия странная — из середины 20 века. Во-первых, там не все регионы описаны. А во-вторых — исключительно сконцентирована на увеличении добычи полезных ископаемых и первичной переработки.

То есть, таким образом, дается сигнал, что в Сибири больше никакой перспективы нет, кроме как копать руды и плавить металл.

О сельском хозяйстве

Аграрии Сибири из-за транспортной составляющей никогда не будут конкурировать с Кубанью или Приморьем, несмотря на это Новосибирская вывезла 1,5 млн тонн — не благодаря, а вопреки.

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Конец 2017 начало 2018 года — жесточайший дефицит зерновозов. Я тогда в еженедельном режиме проводил оперативные штабы, выбивали [заявки на перевозку грузов] ГУ12, выбивали парк, потому что операторам было выгоднее сначала прокрутить его в европейской части, а потом уже по остаточному принципу отправить в Сибирь. Сегодня есть мнение, что будет дефицит контейнеров, будет дефицит высокотехнологичных вагонов, и если это будет, то хотелось бы, чтобы Сибирь не осталась сама с собой со своими проблемами».

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Следующая мера поддержка — приоритетное развитие инфраструктуры. Мы, конечно, наблюдаем за высокими темпами строительства трассы «Москва-Казань», но очень бы хотелось, чтобы был продлен проект и до Екатеринбурга, и до Новосибирска. Это в том числе компенсирует транспортные издержки, из-за которых мы страдаем.

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Концентрация производственных сил в европейской части страны в предыдущие годы — это, наверное, было хорошо. Мы помним, как развивались активно южные и западные порты. Но сегодня, когда мы развернулись на восток, мы по сути через всю страну везем результат роста тех производительных сил, который произошел за предыдущие десятилетия. И то же самое в отношении потери рынка потребления — сегодня мы в Сибирь везем то, что произведено в европейской части из-за того, что основные объемы производства наращивались там.

О возможностях

Что делаем и должны делать мы. Первое — это производство и переработка сельхозпродукции. Для Новосибирской области стратегический приоритет — переработка молока, зерна, технических культур. Тем более, что на востоке есть растущий спрос.

Это касается даже угля. У нас есть производство электродов, оно наращивается, планируется модернизация производства. Плюс предполагается освоение принципиально нового продукта, которого пока в России нет. Конечно, это всё меркнет на фоне общей отгрузки угля, но, тем не менее, тенденция глубокой переработки в этой отрасли есть».

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Я своим трейдерам и логистам поставил задачу изучить Северо-Западный Китай, Монголию, страны Центральной и Южной Азии — Афганистан, Пакистан, Индию, Вьетнам. Мы все очень хотим попасть в Китай, но, давайте признаем, что под Китаем понимаем ту самую полоску земли вдоль побережья на востоке и на юге [КНР]. Но ведь в северо-западном Китае тоже люди живут. Они тоже кушают, их тоже нужно как-то обеспечивать. Растущий рынок потребления в Афганистане, Пакистане, и мы серьезно присматриваемся к этому региону. Понятно, что здесь надо решать некоторые логистические проблемы с нашими соседями по ЕврАзЭС.

Подготовил Ярослав Власов