Новосибирск стал единственным городом за Уралом, где можно оформить визы в Украину

© Наталья Гредина. День независимости Украины в Новосибирске, 2015 год

Россияне смогут оформить визы в Украину через центры компании VFS Global только в восьми городах. Самым восточным оказался Новосибирск.

Украина ввела визовый режим с Россией. Визы можно оформить с 1 июля в центрах VFS Global в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске, говорится на сайте МИД Украины.

При этом наличие визы не гарантирует разрешения въезда в страну.

«Напомним, что наличие у иностранца украинской визы не является безусловной гарантией его въезда в Украину — окончательное решение о разрешении на пересечение границы принимают должностные лица Государственной пограничной службы Украины», — подчеркнули в МИД.

Ходатайства о визах будут обрабатываться украинскими дипломатическими учреждениями в третьих странах «в сотрудничестве с украинскими компетентными органами». Россияне, которые находятся в других странах, смогут обратиться за визой в зарубежные дипломатические учреждения Украины.