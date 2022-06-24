Манула поместили на герб района Забайкалья в знак «осторожного, но динамичного движения кота» и «экономических возможностей»

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Власти Сретенского района Забайкалья решили поместить на герб территории золотого манула. Утверждается, что он станет символом «экономических возможностей» и «устремлений в будущее».

Совет депутатов Сретенского района утвердил новый герб территории. На нем стилизовано изображены три овальных серебряных слитка, а над ними — «золотой кот-манул», чей силуэт «визуально перекликается с горным рельефом, крутыми склонами и узкими долинами рек», сообщил глава района Алексей Закурдаев.

«А осторожное, но динамичное поступательное движение кота свидетельствует о новых экономических возможностях для развития района и его устремлениях в будущее, — написал Закурдаев в своем телеграм-канале. — Лазурь (синий цвет) поля герба — символ водных богатств региона, судоходной реки Шилка, ее притоков и судостроительной отрасли. Флаг разработан на основе герба и повторяет его символику».

Манулы в дикой природе ведут оседлый, одиночный образ жизни. Они активны преимущественно в вечерних или утренних сумерках. Днем же кот в основном спит в укрытии. Манул не приспособлен к быстрому бегу, но из-за камуфлирующего окраса при опасности предпочитает затаиваться, прятаться или забираться на скалы.

