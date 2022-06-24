Манула поместили на герб района Забайкалья в знак «осторожного, но динамичного движения кота» и «экономических возможностей»

© t.me/azakurdaev
Манула поместили на герб района Забайкалья в знак «осторожного, но динамичного движения кота» и «экономических возможностей»
24 Июн 2022, 06:35

Власти Сретенского района Забайкалья решили поместить на герб территории золотого манула. Утверждается, что он станет символом «экономических возможностей» и «устремлений в будущее».

Совет депутатов Сретенского района утвердил новый герб территории. На нем стилизовано изображены три овальных серебряных слитка, а над ними — «золотой кот-манул», чей силуэт «визуально перекликается с горным рельефом, крутыми склонами и узкими долинами рек», сообщил глава района Алексей Закурдаев.

«А осторожное, но динамичное поступательное движение кота свидетельствует о новых экономических возможностях для развития района и его устремлениях в будущее, — написал Закурдаев в своем телеграм-канале. — Лазурь (синий цвет) поля герба — символ водных богатств региона, судоходной реки Шилка, ее притоков и судостроительной отрасли. Флаг разработан на основе герба и повторяет его символику».

Манулы в дикой природе ведут оседлый, одиночный образ жизни. Они активны преимущественно в вечерних или утренних сумерках. Днем же кот в основном спит в укрытии. Манул не приспособлен к быстрому бегу, но из-за камуфлирующего окраса при опасности предпочитает затаиваться, прятаться или забираться на скалы.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
24 Июн, 10:08
Житель Барнаула вышел на пикет к правительству. Он пытается добиться от минздрава лекарства для сына со СМА
24 Июн, 08:38
Губернатор и федеральные власти не выполнили обещания начать стройку метро в Красноярске
24 Июн, 07:52
Роботы проверят теплосети Новосибирска
24 Июн, 07:36
Владельцы майнинг-отеля обобрали клиентов в Иркутске
24 Июн, 06:35
Четверо красноярцев изнасиловали приятеля до смерти и положили под поезд
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования