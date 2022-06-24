Четверо красноярцев изнасиловали приятеля до смерти и положили под поезд

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Четверо красноярцев изнасиловали приятеля до смерти и положили под поезд
24 Июн 2022, 06:35

Четверо жителей Красноярского края предстанут перед судом за избиение и изнасилование знакомого, а также покушение на его убийство при помощи поезда.

Ачинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Козульского района Красноярского края.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111, ч. 1 ст. 132, ч.3 ст.30 п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего; насильственные действия сексуального характера; покушение на убийство).

Преступления были совершены в сентябре 2021 года, когда потерпевший и один из обвиняемых поссорились во время застолья. Конфликт перерос в избиение мужчины.

«Обвиняемыми потерпевшему причинены множественные телесные повреждения, опасные для жизни, после чего в отношении потерпевшего совершены действия сексуального характера против его воли потерпевшего с использованием его беспомощного состояния, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. — Обвиняемые переместили потерпевшего, не способного из-за бессознательного состояния оказывать активное сопротивление, в колею железнодорожных путей».

До момента наезда поезда на мужчину он скончался от ранее причиненных ему травм.


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Четверо красноярцев изнасиловали приятеля до смерти и положили под поезд
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