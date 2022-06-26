ЕСПЧ присудил матери заключенного красноярца с онкозаболеванием 15 тысяч евро за неоказание медпомощи в колонии

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Красноярцу с онкозаболеванием не оказывали медпомощь в колонии. Мужчина не мог ходить. ЕСПЧ присудил 15 тыс. евро его матери — сын не дожил до вынесения решения.

ЕСПЧ присудил € 215 000 тыс. компенсации морального вреда за плохие условия содержания и неоказание медпомощи 14 заключенным в 10 регионах России, передает правозащитный проект «Аксиома» со ссылкой на постановление суда.



Речь идет об исправительных колониях в Свердловской, Тверской, Челябинской, Новосибирской, Архангельской, Рязанской, Оренбургской и Мурманской областях, а также в Пермском и Красноярском краях.

Среди заявителей есть Сергей Козин из Красноярского края — у него в колонии обнаружили рак прямой кишки, он нуждался в особом уходе потому, что не мог ходить.

«Сергей Козин умер 7 декабря 2020 года, и его мать Лидия Козина просила суд продолжить рассмотрение жалобы вместо него. В колонии ему не оказывали надлежащую адекватную медицинскую помощь», — рассказала Тайге.инфо юристка Регина Гаязова, которая работала по делу мужчины.

По словам Гаязовой, ЕСПЧ признал нарушение ст. 3 и 13 Конвенции и присудил Козиной € 15 тысяч.

