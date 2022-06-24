Владельцы майнинг-отеля обобрали клиентов в Иркутске

© pixabay.com
Владельцы майнинг-отеля обобрали клиентов в Иркутске
24 Июн 2022, 07:36

В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении владельцев майнинг-отеля. Они подозреваются в хищении оборудования клиентов. Полиция разыскивает и других пострадавших.

По данным иркутской полиции, с ноября 2021 года по май текущего представители фирмы привлекали к сотрудничеству людей, желавших разместить оборудование в майнинг-отеле. Они называли выгодные условия — низкая арендная плата и стоимость электроэнергии.

Вычислительную технику требовалось передать как можно быстрее, что объяснялось ограниченным количеством мест для устройств.

«По условиям договора клиентам не называлось, где фактически будет находиться оборудование, а данные для доступа к программам, позволяющим распоряжаться добываемой криптовалютой, так называемому „пулу“, находились только у представителя фирмы, — говорится в сообщении МВД. — В ожидании быстрого заработка майнеры передавали свои устройства представителям „хостела“».

Однако затем организаторы «майнинг-отеля» скрылись, прекратив выплаты и не вернув клиентам дорогостоящую технику.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Из офиса изъяты различные вещественные доказательства, в том числе компьютерная техника и документация. Ведется расследование.

Пострадавшие от противоправных действий «майнинг-отеля», еще не обратившиеся в правоохранительные органы, для защиты своих законных прав могут сообщить о себе, позвонив по номеру дежурной части отдела полиции № 5 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» по телефону 8(3952) 21-69-40, 24-24-66 или 02 (102 с мобильного телефона).

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