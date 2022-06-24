Роботы проверят теплосети Новосибирска

© sibgenco.online

СГК планирует закупить для Новосибирска роботизированные комплексы, чтобы летом 2023 года начать дополнительную диагностику трубопроводов. Один такой робот обойдется компании в 80 млн рублей.

Сибирский инженерно-аналитический центр будет внедрять диагностику трубопроводов тепловых сетей при помощи роботизированного комплекса, сообщили в СГК, куда входит компания.



«Это робот, который запускается в тепловую камеру, двигается по трубопроводу и определяет его состояние. Первый пилотный проект реализуем в Новосибирске — с перспективой применения аналогичных комплексов и в других крупных городах, где мы работаем, — рассказал главный инженер СГК Сергей Пушкин на совещании технической дирекции энергокомпании. — Состояние трубопровода может быть неоднородным. Например, мы считаем, что трубу пора менять, а выкапываем — выясняется, что одна ее половина подлежит замене, а вторая находилась в лучших условиях, и состояние ее хорошее».

Один такой робот стоит на уровне 80 млн рублей; для Новосибирска потребуются минимум два.

«Обсуждаем возможность применения их на новосибирских трубопроводах уже в следующем году. Срок изготовления такого диагностического комплекса небыстрый — с учетом задач импортозамещения, может составить до 18 месяцев. Торопимся сейчас законтрактоваться, чтобы успеть в 2023 году воспользоваться оборудованием», — отметил Сергей Пушкин.

На Новосибирск приходится примерно половина всех повреждений на теплосетях в городах, где работает СГК. За отопительный сезон 2021–2022 гг. теплоэнергетики выявили и устранили 2 052 дефектов – с приростом более 7% к аналогичному показателю за прошлый год. В межотопительный период этого года с начала гидравлических испытаний, по состоянию на 23 июня, выявлено порядка 900 дефектов.

Также в Новосибирске СГК планирует еще один цифровой проект — «Сухая камера». Датчики наличия воды и ее уровня внутри тепловых камер позволят более эффективно бороться с потерями на сетях, а главное помогут обезопасить персонал. Сотрудники не получат допуск к работе, пока внутри камеры есть горячая вода.

