Роботы проверят теплосети Новосибирска

© sibgenco.online
Роботы проверят теплосети Новосибирска
24 Июн 2022, 07:52

СГК планирует закупить для Новосибирска роботизированные комплексы, чтобы летом 2023 года начать дополнительную диагностику трубопроводов. Один такой робот обойдется компании в 80 млн рублей.

Сибирский инженерно-аналитический центр будет внедрять диагностику трубопроводов тепловых сетей при помощи роботизированного комплекса, сообщили в СГК, куда входит компания.

«Это робот, который запускается в тепловую камеру, двигается по трубопроводу и определяет его состояние. Первый пилотный проект реализуем в Новосибирске — с перспективой применения аналогичных комплексов и в других крупных городах, где мы работаем, — рассказал главный инженер СГК Сергей Пушкин на совещании технической дирекции энергокомпании. — Состояние трубопровода может быть неоднородным. Например, мы считаем, что трубу пора менять, а выкапываем — выясняется, что одна ее половина подлежит замене, а вторая находилась в лучших условиях, и состояние ее хорошее».

Один такой робот стоит на уровне 80 млн рублей; для Новосибирска потребуются минимум два.

«Обсуждаем возможность применения их на новосибирских трубопроводах уже в следующем году. Срок изготовления такого диагностического комплекса небыстрый — с учетом задач импортозамещения, может составить до 18 месяцев. Торопимся сейчас законтрактоваться, чтобы успеть в 2023 году воспользоваться оборудованием», — отметил Сергей Пушкин.

На Новосибирск приходится примерно половина всех повреждений на теплосетях в городах, где работает СГК. За отопительный сезон 2021–2022 гг. теплоэнергетики выявили и устранили 2 052 дефектов – с приростом более 7% к аналогичному показателю за прошлый год. В межотопительный период этого года с начала гидравлических испытаний, по состоянию на 23 июня, выявлено порядка 900 дефектов.

Также в Новосибирске СГК планирует еще один цифровой проект — «Сухая камера». Датчики наличия воды и ее уровня внутри тепловых камер позволят более эффективно бороться с потерями на сетях, а главное помогут обезопасить персонал. Сотрудники не получат допуск к работе, пока внутри камеры есть горячая вода.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
24 Июн, 10:08
Житель Барнаула вышел на пикет к правительству. Он пытается добиться от минздрава лекарства для сына со СМА
24 Июн, 08:38
Губернатор и федеральные власти не выполнили обещания начать стройку метро в Красноярске
24 Июн, 07:52
Роботы проверят теплосети Новосибирска
24 Июн, 07:36
Владельцы майнинг-отеля обобрали клиентов в Иркутске
24 Июн, 06:35
Четверо красноярцев изнасиловали приятеля до смерти и положили под поезд
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования