Адвокат заявил о незаконном доступе к его технике со стороны сотрудников красноярской тюрьмы

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Сотрудники тюрьмы №2 в Енисейске Красноярского края могли копаться в личных вещах адвоката. Для этого его заставили полтора часа прождать встречу с замначальника учреждения, которая так и не состоялась.

Адвокат Артур Асламазов приехал в Тюрьму-2 Енисейска к своему подзащитному 23 июня. Он оставил рабочий портфель на КПП, там где посетители должны оставлять устройства, запрещенные для проноса (мобильные телефоны, зарядные устройства и другие), рассказал Тайге.инфо сам Асламазов.

«Там такие маленькие шкафчики, которые не запираются, ключей на них нет. Я портфель оставил сверху, там у меня лежали телефон, блокнот, ноутбук, личные вещи», — уточнил адвокат.

Где-то через 1,5 часа адвокат закончил встречу с подзащитным и пошел на выход. Но в районе дежурной части его остановили сотрудники тюрьмы и сказали, что с ним хочет поговорить замначальника тюрьмы Ларин. Защитника отвели в отдел режима и надзора, но там он прождал встречу около двух часов, и ему сотрудники сказали, что встречи не будет.

«На выходе из тюрьмы я увидел, что мой портфель лежит совсем не так, как я его оставил. И внутри все вещи перебрали, — рассказал Асламазов. — Я понимаю, что встреча с Лариным была вымыслом, связанным с тем, что работники тюрьмы в это время копались в моих вещах, может быть, копировали данные с моего ноутбука или же ксерокопировали сведения с моего ежедневника».

Защитник подал жалобы в Следственный комитет и прокуратуру по факту превышения полномочий сотрудников тюрьмы и нарушения адвокатской тайны.

Тюрьму-2 возглавляет Андрей Зверев.