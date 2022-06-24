Площадь лесных пожаров снова начала расти в Сибири
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В регионах Сибири опять начала расти площадь лесных пожаров. Власти решили не тушить часть возгораний. Всего с начала года огонь прошел в России уже более 900 тыс. га леса.
Площадь лесных пожаров в регионах Сибирского федерального округа, Бурятии и Забайкалье выросла за сутки с 15 тыс. до 16,6 тыс. га. Это следует из опубликованного отчета «Авиалесохраны».
Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, где огнем охвачено 9,7 тыс. га леса. В Красноярском крае пожары действуют на площади 6,2 тыс. га, причем по 5,6 тыс. из них принято решение о прекращении тушения.
С начала года огонь в регионах Сибири прошел около 364 тыс. га леса.
Всего в России, по последним данным, горит около 71 тыс. га леса. Больше всего — на Чукотке и в Якутии (59 тыс. га). В этих регионах комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС приняли решения не тушить 27,9 тыс. га леса.
В 2022 году в РФ огонь прошел уже более 907 тыс. га леса.
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