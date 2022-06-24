Жители Новосибирска заявили митинг против ﻿«мошенничества» властей с застройкой

© vk.com/net_transitu_ne. Один из пикетов жителей Нижней Ельцовки

Жители одного из микрорайонов Новосибирска подали заявку на митинг. Они обвинили власти в мошенничестве при слушаниях по перезонированию территории под застройку. Чиновники отказались согласовать акцию под предлогом ковида.

Жители Нижней Ельцовки подали заявку на проведение митинга против «мошеннических действий» департамента строительства мэрии. Акция запланирована на 30 июня на 300 человек у Дома Быта, где находится департамент, сообщили Тайге.инфо активисты (копия заявления имеется в распоряжении редакции).

«Цель мероприятия — выразить протест против мошеннических действий начальника департамента строительства [Алексея] Кондратьева при подготовке проекта планировки и межевания территории Нижней Ельцовки, легализации вырубки и застройки лесов, точечной и уплотнительной застройки», — говорится в заявке.

Возмущение жителей вызвало обсуждение проекта планировки микрорайона, который проходит онлайн на площадке «Электронная демократия» областного правительства. Туда из-за ковидных ограничений были перенесены все публичные слушания, и новосибирские чиновники не стали отказываться от этой практики, несмотря на снятие почти всех ковидных ограничений.

Претензии к работе «Электронной демократии» звучали и ранее. Например, пользователи жаловались на исчезновение оставленных ими негативных отзывов.

На этот раз проект планировки был выставлен на обсуждение без широкого объявление, на само обсуждение было отведено всего пять дней, из которых два - выходные. Внимание общественников привлекли однотипные положительные комментарии, одобряющие документ. Ко всем ним был приложен одинаковый по содержанию файл «Предложение.pdf», либо «Предложение.doc». Метаданные документов .pdf показали, что авторство принадлежит некой «Поздняковой», а сами тексты созданы вечером 16 июня в одинаковой версии Word.

В файле .doc метаданные удалены, но время создания до минуты совпадает с файлом .pdf

Заместителем начальника главного управления архитектуры и градостроительства мэрии работает Елена Позднякова.

Представители ТОС «Нижняя Ельцовка» выступают против застройки лесополосы между Нижней Ельцовкой и микрорайоном «Щ» Академгородка. Также они против выделения земельных участков под застройку во дворах уже существующих домов.

Более того, среди «положительных» комментариев обнаружились оставленные от имени тех, кто этого не делал. «Нестерова В.И.<...> — это моя мама. Она не оставляла отзыв в поддержку проекта. Только за то, что вы используете данные пенсионеров, которые они вам надиктовали в какой-то избирательной компании за килограмм гречки – отклонить проект», — цитирует ksonline одного из жителей.

Активисты ТОС «Нижняя Ельцовка» нашли и ещё одного пенсионера, который об обсуждении не знал и не голосовал. Депутаты от Советского района Алексей Андреев (заксобрание) и Виктор Стрельников (горсовет) в чьи округа входит Нижняя Ельцовка, не исключают, что могла произойти утечка персональных данных.

В 2020 году на праймериз «Единой России» фонд «Достоинство» Владислава Плотникова, владельца ТРЦ «Эдем» и кандидата на праймериз «Единой России», раздавал в Советском районе продуктовые наборы и помогал пенсионерам регистрироваться на госуслугах. Виктор Стрельников оценивает объем собранной базы в 6 тысяч аккаунтов.

Мэрия Новосибирска в лице замглавы администрации Геннадия Захарова отказала заявителям в согласовании митинга, сославшись на ковидные ограничения (они выборочно действуют на пикеты и митинги, но не действуют на концерты и торжественные мероприятия, на которых главные областные чиновники приходят без масок). Копия ответа мэрии есть в распоряжении редакции.

