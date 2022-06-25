Тарифы ЖКХ в городах Кузбасса вырастут на 12-13%

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Тарифы на коммунальные услуги в крупных городах Кемеровской области вырастут сразу на 7-13%. Хуже всего придется жителям Прокопьевска и регионального центра.

Тарифы ЖКХ вырастут в муниципалитетах Кемеровской области на 4,9%-13,1% с 1 июля, говорится в постановлении, подписанном и.о. губернатора Вячеславом Телегиным.

В Прокопьевске тарифы в среднем вырастут на 13,1%, в Белове — на 12,4%, в Кемерове — на 12,3%. В Новокузнецке расценки повысятся в среднем на 7,5%. В остальных муниципальных образованиях — на 4,9%—5,3%.

Отметим, что тарифы на теплоснабжение и горячую воду в Прокопьевске вырастут сразу на 15%. Власти объяснили это переходом на метод расчета по «альтернативной котельной».

«Понимая, что одномоментное увеличение платежа граждан за услуги теплоснабжения до его экономически обоснованного уровня будет слишком большой нагрузкой на потребителя, принято решение о поэтапном его повышении. На сегодняшний день население Прокопьевска оплачивает за услуги теплоснабжения менее 50% от экономически обоснованного тарифа (а с 2021 года — это предельная цена), остальную нагрузку несёт областной бюджет», — утверждают в Региональной энергетической комиссии (цитата по «Сибдепо»).

При этом в распоряжении правительства РФ говорилось, что средний индекс повышения тарифов на коммунальные услуги во второй половине 2022 года должен составить 4,5% в Кемеровской области. Всё, что сверх этого, по законодательству должно согласовываться с муниципальными советами депутатов.