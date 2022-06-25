Прокуратура начала проверку после схода части грузового поезда под Каргатом

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Железнодорожные платформы сошли с рельсов в Новосибирской области. Прокуратура начала проверку.

Две пустые платформы грузового поезда сошли с рельсов на участке между станциями Убинская-Каргат Западно-Сибирской железной дороги. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Причины события устанавливаются. В результате происшествия никто не пострадал», — уточнили в ведомстве.

Барабинская транспортная прокуратура начала проверку.