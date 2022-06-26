Мэрия забирает помещение шелтера для жертв домашнего насилия у томской НКО-иноагента

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В Томске мэрия потребовала от НКО «Женский голос», которую недавно признали иноагентом, освободить помещение шелтера для жертв домашнего насилия. Помимо этого муниципалитет забирает у приюта кровати, диваны и шкафы.

«Друзья, в связи с тем , что наш арендодатель прерывает с нами соглашение о безвозмездной аренде помещения, в котором расположен приют для женщин, переживших домашнее насилие, мы ищем помещение для продолжения работы с нашими клиентками. Или хотя бы помещение, в котором мы могли бы сохранить имущество», — сообщила томская некоммерческая организация «Женский голос»* во «Вконтакте».

Шелтер, рассчитанный на восемь человек, работал с апреля 2020 года. Помещение принадлежит администрации Томска, а через муниципальный центр «Семья» его безвозмездно сдавали в субаренду «Женскому голосу». Сейчас там живут три женщины и три ребенка, рассказала президент «Женского голоса» Татьяна Дмитриева «РИА Томск».

По словам Дмитриевой, в пятницу 17 июня к ним пришли заместитель мэра Константин Чубенко и начальница управления социальной политики.

«[Чиновники] cказали, что осматривают все помещения муниципалитета для расселения школ на время ремонта и что прерывают соглашение с нами. Через два дня прислали письмо, чтобы передали имущество муниципалитету и освободили помещение», — уточнила Дмитриева.

Помимо самого помещения, муниципалитет также решил забрать переданные для приюта кровати, диваны и шкафы.

Напомним, 10 июня суд оштрафовал Дмитриеву на 30 тыс. рублей из-за двух постов о «спецоперации» в Украине по статье о «дискредитации» армии (20.3.3 КоАП).

*По версии Минюста РФ, является некоммерческой организацией, выполняющей функции «иностранного агента». Мы обязаны указывать это по запретительным законам.

