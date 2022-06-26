Мать погибшего после падения из окна ребенка разбилась насмерть в Забайкалье

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Мать погибшего после падения из окна ребенка разбилась насмерть в Забайкалье
26 Июн 2022, 09:18

В Забайкальском крае погибла женщина, сын которой в мае выпал из окна пятого этажа. Полиция начала проверку. Уголовным делом о смерти ребенка занимается Следственный комитет.

Женщина выпала из окна пятого этажа многоквартирного дома в городе Могоча Забайкальского края, сообщает «Чита.ру» 26 июня со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Она погибла. 

Инцидент изданию подтвердили и в пресс-службе УМВД России по региону. Полиция начала проверку.

5 мая 2022 года разбился насмерть трехлетний сын женщины. По версии следствия, 45-летние супруги легли спать после застолья, оставив мальчика без присмотра. Около 18:00 он взобрался на подоконник и выпал из окна. 

СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). 

В группе «Подслушано / Могочинский район» во «ВКонтакте» указано, что женщина была опекуном ребенка.


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