Тело пожилой женщины нашли в канале новосибирского шлюза

Пожилую женщину нашли мертвой в канале шлюза в Новосибирске. Она могла скончаться от сердечного приступа на фоне перепада температур.

Тело пожилой женщины в купальнике нашли в канале новосибирского шлюза, сообщает «Бердск-Онлайн» со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева.

По словам Перязева, пенсионерка находилась в воде несколько дней. Следов насильственной смерти не обнаружено, как и вещей погибшей.



Сейчас сотрудники правоохранительных органом пытаются установить ее личность. Перязев уточнил, что о пропаже женщины такого возраста в полицию никто не заявлял. Она могла скончаться от сердечного приступа на фоне перепада температур.