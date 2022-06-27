Тело пожилой женщины нашли в канале новосибирского шлюза
27 Июн 2022, 10:08
По словам Перязева, пенсионерка находилась в воде несколько дней. Следов насильственной смерти не обнаружено, как и вещей погибшей.
Пожилую женщину нашли мертвой в канале шлюза в Новосибирске. Она могла скончаться от сердечного приступа на фоне перепада температур.
Тело пожилой женщины в купальнике нашли в канале новосибирского шлюза, сообщает «Бердск-Онлайн» со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева.
По словам Перязева, пенсионерка находилась в воде несколько дней. Следов насильственной смерти не обнаружено, как и вещей погибшей.
Сейчас сотрудники правоохранительных органом пытаются установить ее личность. Перязев уточнил, что о пропаже женщины такого возраста в полицию никто не заявлял. Она могла скончаться от сердечного приступа на фоне перепада температур.
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