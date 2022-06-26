Грозы и шквалистый ветер обещают новосибирцам

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В Новосибирскую область придут дожди, грозы и шквалистый ветер. МЧС советует обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

27 июня в Новосибирской области ожидаются дожди, грозы, при грозах в отдельных районах сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений», — рассказали в пресс-службе МЧС по региону.

Спасатели рекомендуют закрыть форточки и окна, убрать с балконов и подоконников вещи, а также, находясь на улице, обходить оборванные провода, раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.

