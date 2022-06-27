Независимый книжный магазин выгоняют из госучреждения в Новосибирске

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Независимый книжный «Перемен» выгоняют из дома культуры в Новосибирске. Причиной стала якобы «смена концепции здания», в которую не вписывается розничная торговля, однако официального приказа об этом подконтрольная минобразования площадка директору магазина не выдавала, а на вопрос о выселении отвечала отрицательно.

Независимый книжный магазин «Перемен» выселяют из ДК «Юность» в Новосибирске. Об этом Тайге.инфо сообщила директор «Перемен» Анна Яковлева.

«24 июня нам сообщили по телефону, что продлевать договор аренды, заканчивающийся уже 2 июля, „Юность“ нам не будет, озвученная причина — смена концепции здания, в которую не вписывается розничная торговля. Кофейня и ларек с шаурмой остаются, потому что вписываются, — рассказала Яковлева. — Официального приказа о смене концепции мы не видели, просьбы его показать игнорируются».

По словам директора «Перемен», в мае юрист «Агентства поддержки молодежных инициатив» (АПМИ), которое и управляет «Юностью», Татьяна Баженова сообщила магазину новую стоимость аренды — еще 50% к предыдущему договору, что почти вдвое выше стоимости аренды в 2020 году. После Баженова просила «подождать итогов какого-то собрания, которое постоянно переносилось», а на заявление о продлении предыдущего договора отвечала, что будет новый конкурс, а значит, продлевать действующий договор не имеет смысла.

Последний договор АПМИ и магазин заключили в сентябре 2021 года, его срок истекает 2 июля 2022-го. В документе указано, что 25 марта агентство уведомило «Перемен» о невозможности его продления на новый срок.

«Просим совершить возврат переданного вам имущества 4 июля 2022 года. Также уведомляем, что в настоящее время отсутствует намерение сдачи помещения по договору аренды, целью которого будет использование помещения под торговлю непищевыми товарами», — сказано в договоре.

Яковлева уточнила, что 25 марта юрист АПМИ лично сказала ей, что раз магазин меняет метраж арендуемой площади из-за расширения на их территории кофейни, нужно расторгнуть старый договор и заключить новый, однако на прямой вопрос о выселении ответила отрицательно, несколько раз озвучив, что для «Юности» это тоже «финансовая потеря».

«Сейчас мы узнаем, что это и было уведомление. Из-за этой неопределенности мы потеряли три месяца для подготовки к переезду и поиска новой площадки в Академгородке. И если мы не найдем новую, то три человека потеряют работу, а „Перемен“ — единственный независимый магазин с уникальным ассортиментом и адекватными ценами, — подчеркнула Яковлева. — Напомню, что в регионе действует дорожная карта по развитию чтения, один из пунктов которой — стимулирование открытия книжных магазинов в муниципальных помещениях».

«Перемен» работал в «Юности» с октября 2018 года. За это время он организовал в Академгородке два книжных фестиваля, несколько книжных гаражных распродаж и десятки презентаций, встреч с авторами, мастер-классов и других культурных мероприятий, а также «внес в бюджет ДК более полумиллиона рублей по договору аренды», отметила директор книжного.

«С 27 июня по 2 июля в магазине на Строителей, 21 пройдет распродажа: чем больше книг заберут со скидкой, тем легче нам будет перевезти остатки и выплатить финансовые обязательства перед поставщиками, сотрудниками и государством во время вынужденного простоя», — объяснила Яковлева.

«Господдержка книготорговли — это еще и ультимативное выселение книжного магазина из дома культуры», — добавила она.

Культурное пространство «Юность» работает при поддержке областного минобра.