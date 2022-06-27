Два человека погибли в ДТП с пьяным красноярским военным

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Два человека погибли в ДТП с пьяным красноярским военным
27 Июн 2022, 07:04

Сержант ВС РФ из Красноярского края признан виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии.

Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел дело младшего сержанта запаса Дениса Махонина, которого обвиняли по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц). Об этом говорится в карточке дела.

«Военнослужащий, управляя автомобилем в состоянии опьянения, допустил столкновение с встречным автомобилем, в результате которого водитель и пассажир автомобиля погибли», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.

Махонина приговорили к 8 годам колонии общего режима.Его также лишили водительских прав на 2,5 года.

Решение суда пока не вступило в законную силу.


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