Два человека погибли в ДТП с пьяным красноярским военным
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Сержант ВС РФ из Красноярского края признан виновным в смертельном ДТП. Его приговорили к восьми годам колонии.
Красноярский гарнизонный военный суд рассмотрел дело младшего сержанта запаса Дениса Махонина, которого обвиняли по пункту «а» ч. 6 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух лиц). Об этом говорится в карточке дела.
«Военнослужащий, управляя автомобилем в состоянии опьянения, допустил столкновение с встречным автомобилем, в результате которого водитель и пассажир автомобиля погибли», — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири.
Махонина приговорили к 8 годам колонии общего режима.Его также лишили водительских прав на 2,5 года.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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