Новосибирцы организовали производство и поставки нелегальной водки по Сибири

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Семь жителей Новосибирска обвинили в организации производства контрафактного алкоголя. Его продавали в Кузбассе, Томской области, Красноярском и Алтайском краях.

53-летнего новосибирца и еще шесть мужчин в возрасте от 23 до 51 лет обвинили в незаконному производству спиртосодержащей продукции в составе преступной группы, незаконном использовании средств индивидуализации товаров, изготовлении поддельных акцизных марок (ч. 1 и 2 ст. 171.3, ч. 6 ст. 171.1, ч. 1 ст. 180, ч. 6 ст. 327.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 327.1 УК). Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«С сентября 2020 года по июнь 2021 года сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с инспекторами ГИБДД были задокументированы факты перевозки и продажи алкогольной продукции, — рассказали в ведомстве. — Полицейскими проведены осмотры транспортных средств фигурантов, а также обыск в гараже, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска. Из незаконного оборота изъято более 8 тыс. бутылок алкогольной продукции известных брендов, пятилитровые канистры со спиртом общим объемом более 700 литров, который использовался для незаконного производства фальсификата».

Мужчины также незаконно использовали чужие товарные знаки, а также поддельные специальные федеральные марки, считает следствие.

Контрафакт поставляли в Томскую и Кемеровскую области, а также в Красноярский и Алтайский края. Сумма ущерба правообладателям оценивается в 4 млн рублей.

Двое подозреваемых находятся в СИЗО. Еще двое — под домашним арестом. Остальные — под подпиской и запретом определенных действий.

Дело рассмотрит Дзержинский райсуд.