Яхтенный порт на Байкале и теплицы построят в Бурятии

© Стас Соколов
Яхтенный порт на Байкале и теплицы построят в Бурятии
27 Июн 2022, 07:52

Часть акватории Байкала и еще ряд участков в Бурятии будут включены в территорию опережающего развития. В республике запланировано строительство отеля, маяка, яхтенного порта, а также теплиц для выращивания овощей.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о включении новых участков в Бурятии в границы территории опережающего развития (ТОР), следует из сообщения кабмина. Также будет расширен перечень видов экономической деятельности, на которые распространяется особый правовой режим

В рамках развития ТОР в центральной экологической зоне Байкала в муниципалитете Выдринское будут построены отель на 200 номеров, ресторан на 300 посадочных мест, зона спа и бассейн, яхтенный порт, маяк со смотровой площадкой, пункт проката и благоустроенный пляж. Завершить эту работу предполагается в 2024 году.

Реализация проекта позволит создать около 250 новых рабочих мест и привлечь в регион почти 1,4 млрд рублей частных инвестиций.

Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны. Всего в Дальневосточном федеральном округе, куда входит Бурятия, создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов – 586, объем инвестиций по соглашениям – более 4,6 трлн рублей. Вложено свыше 1,7 трлн рублей частных инвестиций и создано более 52,9 тыс. рабочих мест.

В ТОР также включены участки в Гусиноозёрске. Там запланировано строительство круглогодичного тепличного комплекса площадью 10,5 га.

Здесь будут выращивать более 10 тыс. т овощей в год. Комплекс предполагается возвести в 2023 году.

Проект призван повысить доступность продуктов для местного населения, а также создаст 170 новых рабочих мест и привлечет в регион более 2,3 млрд рублей частных инвестиций.



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