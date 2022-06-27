Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную неделю

© niz.ru
Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную неделю
27 Июн 2022, 08:27

Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю из-за снижения спроса на его продукцию.

О переходе Новосибирского инструментального завода на сокращенную рабочую неделю сообщил глава минпромторга региона Андрей Гончаров.

«Это связано с резким сокращением спроса на продукцию завода. Три потребителя уменьшили свои заявки. Скорее всего цепочки скоро наладятся и предприятие будет работать стабильно»,— цитирует Гончарова «Коммерсантъ».

АО «Новосибирский инструментальный завод» на своем сайте называется «лидирующим» предприятием страны по производству слесарно-монтажного инструмента.

Гончаров также отметил, что на контроле остается ситуация с IKEA. Ранее она сообщила, что планирует сократить свой бизнес в России и уменьшить штат сотрудников. В Новосибирске в компании работает более 500 человек.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
27 Июн, 13:46
Уроженец Казахстана заживо сжег сожительницу на алтайском курорте
27 Июн, 13:39
Бердский сапер погиб при «спецоперации» в Украине
27 Июн, 13:30
Томич зарезал и расчленил хотевшую уйти от него девушку ради 50 тыс.
27 Июн, 11:50
«Я ушел в команду Навального, руководствуясь принципами, которых до 24 февраля у меня, возможно, и не было»: экс-главред НГС об эмиграции, цензуре и независимой журналистике
27 Июн, 11:13
Несколько пытавшихся украсть немного еды пенсионеров поймали в новосибирких магазинах за три дня
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования