Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную неделю

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Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю из-за снижения спроса на его продукцию.

О переходе Новосибирского инструментального завода на сокращенную рабочую неделю сообщил глава минпромторга региона Андрей Гончаров.



«Это связано с резким сокращением спроса на продукцию завода. Три потребителя уменьшили свои заявки. Скорее всего цепочки скоро наладятся и предприятие будет работать стабильно»,— цитирует Гончарова «Коммерсантъ».

АО «Новосибирский инструментальный завод» на своем сайте называется «лидирующим» предприятием страны по производству слесарно-монтажного инструмента.

Гончаров также отметил, что на контроле остается ситуация с IKEA. Ранее она сообщила, что планирует сократить свой бизнес в России и уменьшить штат сотрудников. В Новосибирске в компании работает более 500 человек.