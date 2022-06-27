Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную неделю
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Новосибирский инструментальный завод перешел на сокращенную рабочую неделю из-за снижения спроса на его продукцию.
О переходе Новосибирского инструментального завода на сокращенную рабочую неделю сообщил глава минпромторга региона Андрей Гончаров.
«Это связано с резким сокращением спроса на продукцию завода. Три потребителя уменьшили свои заявки. Скорее всего цепочки скоро наладятся и предприятие будет работать стабильно»,— цитирует Гончарова «Коммерсантъ».
АО «Новосибирский инструментальный завод» на своем сайте называется «лидирующим» предприятием страны по производству слесарно-монтажного инструмента.
Гончаров также отметил, что на контроле остается ситуация с IKEA. Ранее она сообщила, что планирует сократить свой бизнес в России и уменьшить штат сотрудников. В Новосибирске в компании работает более 500 человек.
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