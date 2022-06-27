Желтые реки: золотодобывающие компании проверяют в Красноярском крае

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Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку золотодобывающих компаний. В районе, где добывают драгметалл, зафиксирован сброс сточных вод.

Красноярская природоохранная прокуратура организовала проверку золотодобытчиков в Каратузском районе региона.

«Специальная комиссия на вертолете облетела основные водные артерии района. Вертолет с оперативной группой совершил посадку на берегах реки Большой Тюхтет и левого притока реки Амыл. Там добывают россыпное золото предприятия, и с высоты был зафиксирован сброс сточных вод в водоемы, — говорится в сообщении надзорного ведомства. — На месте специалистами отобраны пробы, которые переданы для анализа».

К проверкам привлечены специалисты министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, Енисейского территориального управления Росрыболовства, Енисейского филиала ФГБУ «Главрыбвод», ФГБУ «Среднесибирское УГМС».

«Сезон по добыче россыпного золота в самом разгаре, и в министерство вновь стали поступать жалобы жителей края о загрязнении рек. Совместно с представителями органов прокуратуры мы реагируем на сообщения и обследуем водоемы», — прокомментировала замминистра экологии и рационального природопользования Юлия Гуменюк.

Пробы воды переданы в краевой Центр мониторинга качества окружающей среды для анализа. Результаты исследования лягут в основу расчета ущерба, нанесенного водному объекту, добавили в краевом минэкологии.