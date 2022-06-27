Кузбасский детсад поблагодарил военных за «убитых» украинских солдат
Один из муниципальных детских садов Кемеровской области поблагодарил российскую армию за убийство украинцев. Это, как утверждается, должно остановить «то, что происходит сегодня». Пост вместе с другими подобными был удален после огласки.
В сообществе детского сад «Малыш» поселка Турат во «ВКонтакте» публикуют официальные сводки Минобороны и сообщения провластных СМИ. Сообщество также постит Z-символику и фотографии маленьких детей с этими символами «спецоперации».
«Украина ежедневно теряет до 1000 солдат на поле боя. Из них в среднем от 200 до 500 — убитые, остальные — раненые. Спасибо за это нашим отважным военным! Только их умелые действия способны остановить то, что происходит сегодня», — говорится в одном из сообщений, к которому приложена ссылка на телеграм-канал Readovka.
На сообщество первым обратил внимание телеграм-канал «Сибирьмедиа». 27 июня, после того, как о группе написали другие телеграм-каналы, часть сообщений, в том числе со ссылкой на Readovka были удалены. Но, например, остались фотографии детей с буквами Z.
Скриншот поста также имеется в распоряжении Тайги.инфо.
«Туратский детский сад "Малыш"» — это муниципальное учреждение администрации Яйского округа. Заведение возглавляет Светлана Никонова.
UPD (15:28) Туратский детский сад «Малыш» закрыл свой профиль во «Вконтакте».