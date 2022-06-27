Кузбасский детсад поблагодарил военных за «убитых» украинских солдат

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Один из муниципальных детских садов Кемеровской области поблагодарил российскую армию за убийство украинцев. Это, как утверждается, должно остановить «то, что происходит сегодня». Пост вместе с другими подобными был удален после огласки.

В сообществе детского сад «Малыш» поселка Турат во «ВКонтакте» публикуют официальные сводки Минобороны и сообщения провластных СМИ. Сообщество также постит Z-символику и фотографии маленьких детей с этими символами «спецоперации».

«Украина ежедневно теряет до 1000 солдат на поле боя. Из них в среднем от 200 до 500 — убитые, остальные — раненые. Спасибо за это нашим отважным военным! Только их умелые действия способны остановить то, что происходит сегодня», — говорится в одном из сообщений, к которому приложена ссылка на телеграм-канал Readovka.

На сообщество первым обратил внимание телеграм-канал «Сибирьмедиа». 27 июня, после того, как о группе написали другие телеграм-каналы, часть сообщений, в том числе со ссылкой на Readovka были удалены. Но, например, остались фотографии детей с буквами Z.



Скриншот поста также имеется в распоряжении Тайги.инфо.

«Туратский детский сад "Малыш"» — это муниципальное учреждение администрации Яйского округа. Заведение возглавляет Светлана Никонова.

UPD (15:28) Туратский детский сад «Малыш» закрыл свой профиль во «Вконтакте».