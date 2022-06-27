Кузбасский детсад поблагодарил военных за «убитых» украинских солдат

© vk.com/detskii_sad_malish
Кузбасский детсад поблагодарил военных за «убитых» украинских солдат
27 Июн 2022, 10:32

Один из муниципальных детских садов Кемеровской области поблагодарил российскую армию за убийство украинцев. Это, как утверждается, должно остановить «то, что происходит сегодня». Пост вместе с другими подобными был удален после огласки.

В сообществе детского сад «Малыш» поселка Турат во «ВКонтакте» публикуют официальные сводки Минобороны и сообщения провластных СМИ. Сообщество также постит Z-символику и фотографии маленьких детей с этими символами «спецоперации».

«Украина ежедневно теряет до 1000 солдат на поле боя. Из них в среднем от 200 до 500 — убитые, остальные — раненые. Спасибо за это нашим отважным военным! Только их умелые действия способны остановить то, что происходит сегодня», — говорится в одном из сообщений, к которому приложена ссылка на телеграм-канал Readovka.

На сообщество первым обратил внимание телеграм-канал «Сибирьмедиа». 27 июня, после того, как о группе написали другие телеграм-каналы, часть сообщений, в том числе со ссылкой на Readovka были удалены. Но, например, остались фотографии детей с буквами Z.

Скриншот поста также имеется в распоряжении Тайги.инфо.

«Туратский детский сад "Малыш"» — это муниципальное учреждение администрации Яйского округа. Заведение возглавляет Светлана Никонова.

UPD (15:28) Туратский детский сад «Малыш» закрыл свой профиль во «Вконтакте».


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
27 Июн, 13:46
Уроженец Казахстана заживо сжег сожительницу на алтайском курорте
27 Июн, 13:39
Бердский сапер погиб при «спецоперации» в Украине
27 Июн, 13:30
Томич зарезал и расчленил хотевшую уйти от него девушку ради 50 тыс.
27 Июн, 11:50
«Я ушел в команду Навального, руководствуясь принципами, которых до 24 февраля у меня, возможно, и не было»: экс-главред НГС об эмиграции, цензуре и независимой журналистике
27 Июн, 11:13
Несколько пытавшихся украсть немного еды пенсионеров поймали в новосибирких магазинах за три дня
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования