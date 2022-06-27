Несколько пытавшихся украсть немного еды пенсионеров поймали в новосибирких магазинах за три дня

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В Новосибирске охранники магазинов поймали сразу несколько пенсионеров на кражах. Они пытались вынести масло, мыло и Pepsi-Cola.

«За минувшие выходные дни сотрудниками агентства безопасности „Гвардия“ в Новосибирске было пресечено около 30 попыток хищений чужого имущества. Чаще всего в поле зрения гвардейцев в эти дни попадали пожилые и очень пожилые люди, — рассказали в пресс-службе охранного предприятия 27 июня. — В силу преклонного возраста в полицию их не передавали».

70-летнего пенсионера задержали за кражу бутылки Pepsi-Cola стоимостью 70 рублей. 75-леняя пенисонерка пыталась вынести из супермаркета продуктов на 2 тыс. рублей. Их отпустили после того, как они оплатили товары.

Кроме того, 94-летнюю бабушку поймали на краже пачки масла за 145 рублей. Еще одна пожилая женщина хотела вынести из магазина два куска мыла и две пачки масла на 500 рублей.

«Пойманная на краже, она так разнервничалась, что пришлось вызывать скорую помощь, которая ее и увезла», — рассказали в «Гвардии».

Также в магазине на улице Урманова задержали женщину с грудным ребенком, пытавшуюся провезти в коляске три флакона детского масла общей стоимостью 500 рублей.