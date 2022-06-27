Томич зарезал и расчленил хотевшую уйти от него девушку ради 50 тыс.

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Жителя Томска обвинили в жестоком убийстве подруги. Он вынес расчлененное тело в лес.

Прокуратура Томска направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и краже денег с ее банковского счета (ч. 1 ст. 105 УК и пункт «г» ч. 3 ст. 158 УК), сообщили в областной прокуратуре 27 июня.

«По версии следствия, в сентябре 2021 года томич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей из-за ее намерения прекратить с ним отношения. Желая расправиться с женщиной, он сломал ей шею и перерезал горло, — рассказали в ведомстве. — С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело погибшей, упаковал

в пакеты и вынес в лесной массив».

Затем мужчина при помощи мобильного телефона убитой снял с ее банковского счета 50 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Томска.