Томич зарезал и расчленил хотевшую уйти от него девушку ради 50 тыс.

© pixabay.com
Томич зарезал и расчленил хотевшую уйти от него девушку ради 50 тыс.
27 Июн 2022, 13:30

Жителя Томска обвинили в жестоком убийстве подруги. Он вынес расчлененное тело в лес.

Прокуратура Томска направила в суд уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей сожительницы и краже денег с ее банковского счета (ч. 1 ст. 105 УК и пункт «г» ч. 3 ст. 158 УК), сообщили в областной прокуратуре 27 июня.

«По версии следствия, в сентябре 2021 года томич, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей из-за ее намерения прекратить с ним отношения. Желая расправиться с женщиной, он сломал ей шею и перерезал горло, — рассказали в ведомстве. — С целью сокрытия преступления мужчина расчленил тело погибшей, упаковал
в пакеты и вынес в лесной массив».

Затем мужчина при помощи мобильного телефона убитой снял с ее банковского счета 50 тыс. рублей.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Томска.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Как я сдавал металлолом
Алексей Мазур
«У меня ржавая проволока, а также старые гвозди с шурупами (я решил избавиться от накопленного годами). Почем примете?» «В последнее время цена упала, но ваш металл мы возьмем по 12 рублей за килограмм».
Последние материалы
27 Июн, 13:46
Уроженец Казахстана заживо сжег сожительницу на алтайском курорте
27 Июн, 13:39
Бердский сапер погиб при «спецоперации» в Украине
27 Июн, 13:30
Томич зарезал и расчленил хотевшую уйти от него девушку ради 50 тыс.
27 Июн, 11:50
«Я ушел в команду Навального, руководствуясь принципами, которых до 24 февраля у меня, возможно, и не было»: экс-главред НГС об эмиграции, цензуре и независимой журналистике
27 Июн, 11:13
Несколько пытавшихся украсть немного еды пенсионеров поймали в новосибирких магазинах за три дня
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования