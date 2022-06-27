Уроженец Казахстана заживо сжег сожительницу на алтайском курорте
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Уроженец Казахстана подозревается в убийстве сожительницы в Белокурихе. Мужчина ее сжег.
43-летний уроженец Казахстана подозревается в убийстве с особой жестокостью сожительницы.
Конфликт между парой произошел 24 июня в квартире в Белокурихе. «Подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 37-летнюю сожительницу и поджег. С ожогами тела 80 процентов женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», - говорится в сообщении СК.
Мужчина попытался потушить сожительницу и сам получил ожог рук второй степени. Он попал в больницу.
Возбуждено уголовное дело. В России мужчина имеет вид на жительство и работает на курорте.
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