Уроженец Казахстана заживо сжег сожительницу на алтайском курорте

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Уроженец Казахстана заживо сжег сожительницу на алтайском курорте
27 Июн 2022, 13:46

Уроженец Казахстана подозревается в убийстве сожительницы в Белокурихе. Мужчина ее сжег.

43-летний уроженец Казахстана подозревается в убийстве с особой жестокостью сожительницы.

Конфликт между парой произошел 24 июня в квартире в Белокурихе. «Подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью свою 37-летнюю сожительницу и поджег. С ожогами тела 80 процентов женщина была госпитализирована в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», - говорится в сообщении СК.

Мужчина попытался потушить сожительницу и сам получил ожог рук второй степени. Он попал в больницу.

Возбуждено уголовное дело. В России мужчина имеет вид на жительство и работает на курорте.


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