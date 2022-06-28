Принадлежащая региону «Тува авиа» задолжала зарплату 133 сотрудникам

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Республиканская авиакомпания «Тувинские авиационные линии» задолжала зарплату своим сотрудникам. Без денег в мае остались свыше 130 человек. Зарплата была выплачена после вмешательства прокуратуры.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку республиканского казенного предприятия «Авиакомпания «Тувинские авиационные линии» (РКП «АК «Тува Авиа»).



«Установлено, что перед 133 работниками авиапредприятия образовалась задолженность по заработной плате за май – июнь 2022 года на сумму свыше 4,8 млн рублей», – говорится в сообщении транспортной прокуратуры.

По данным сервиса «Контур-Фокус», учредителем авиапредприятия является минтранс Тувы. Выручка перевозчика в 2021 году составила 343,1 млн рублей, а чистый убыток 70,9 млн. Возглавляет компанию Чингис Каминов.

Прокурор внес представление руководителю организации, а также возбудил дело об административном правонарушении - невыплата в установленный срок заработной платы.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена.