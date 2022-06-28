Девочку затянуло в водопропускной шлюз в Минусинске
© Прокуратура Красноярского края
15-летняя девочка упала в воду протоки в Минусинске и ее затянуло в шлюз. Ее удалось спасти. Начата прокурорская проверка.
Вечером 27 июня спасателям в Минусинске пришлось вытаскивать девочку из шлюза.
«В вечернее время 15-летняя девочка гуляла у протоки реки в районе дамбы и в какой-то момент упала в воду. Течением реки ребенка затянуло во внутрь водопропускного шлюза, — рассказали в прокуратуре региона. — Вместе с ребенком в шлюзе находился водолаз КГКУ „Спасатель“. Сотрудники МЧС приняли меры по извлечению ребенка наружу».
Прокуратура начала проверку инцидента. В частности планируется дать оценку причинам и условиям, способствовавшим произошедшему, техническому оснащению и безопасности сооружения, соблюдению правил пребывания на объекте.
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