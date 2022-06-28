Томича обвинили в «воздействии на критическую информационную инфраструктуру» за активацию SIM-карт

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Томича обвинили в «воздействии на критическую информационную инфраструктуру» за активацию SIM-карт
28 Июн 2022, 06:29

В Томской области возбуждено дело о «неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ». Подозреваемый сотрудник одного из сотовых операторов мог активировать через клиентскую базу компании номера, которые не были проданы.

СК РФ по Томской области возбудил дело на основе материалов ФСБ пр ч. 4 ст. 274.1 УК (неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ лицом с использованием своего служебного положения). Под подозрение попал сотрудник одного из оператора, сообщили в ведомстве 28 июня.

«По предварительным данным, сотрудник филиала публичного акционерного общества, осуществляющего деятельность, в том числе, в сфере предоставления услуг сотовой связи, в период с ноября 2020 года по март 2021 года, с использованием своего служебного положения, имея доступ к охраняемой законом компьютерной информации, содержащей персональные данные клиентов, совершил ее модификацию в части регистрации SIM-карт и связанных с ними абонентских телефонных номеров с использованием персональных данных абонентов без их согласия», — говорится в релизе регионального управления СК.

Как пояснили Тайге.инфо в пресс-службе ведомства, подозреваемый фактически использовал клиентскую базу компании для активации не принадлежавших никому SIM-карты. Следствие также выясняет, вносил ли он в базу настоящие персональные данные.

В СК считают, что такие «повлекли причинение вреда критической информационной инфраструктуре РФ».

СК не раскрывает компанию. Все основные федеральные игроки юридически оформлены как ПАО («Мегафон», МТС, «Вымпелком» и «Ростелеком»).


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